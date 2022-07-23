Названа дата суда над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

Бакытгуль Хаменову обвиняют в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Суд над Бакытгуль Хаменовой начнется 3 августа, сообщает «Ак Жайык».

Первоначально дело было передано судье городского суда №2 Дауренбеку Даумову, но в связи с его недавним назначением на должность судьи Есильского районного суда Нур-Султана дело будет рассматривать другой судья.

В пресс-службе акимата области сообщили, что штатная должность Бакытгуль Хаменовой в акимате Атырауской области сохраняется, заявления об увольнении по собственному желанию она не подавала.

О задержании Хаменовой стало известно в декабре 2021 года. Должность замакима области она получила в марте 2020 года.