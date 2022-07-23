Двухлетняя девочка утонула в надувном бассейне в Кызылорде
Фото: pixabay
Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не позволять детям оставаться у воды ни на минуту без присмотра взрослого, сообщает Zakon.kz.
22 июля вечером в частном доме в Кызылорде произошел несчастный случай. Двухлетний ребенок утонул, сообщает Sputnik Казахстан.
Ребенок остался без присмотра взрослых и утонул в надувном бассеине.
10 июля оставленный без присмотра шестилетний мальчик утонул в Актюбинской области, 14 июля похожий несчастный случай произошел в Шымкенте.
Спасатели призвали казахстанцев не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила безопасности на водоеме.
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