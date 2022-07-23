Двухлетняя девочка утонула в надувном бассейне в Кызылорде

Фото: pixabay

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не позволять детям оставаться у воды ни на минуту без присмотра взрослого, сообщает Zakon.kz.

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