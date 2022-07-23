Детский вокальный фестиваль прошел в Алматы

Уже более 50 участников фестиваля «Бақыт деген - сенің бала күндерің» стали лауреатами многих отечественных и зарубежных конкурсов, сообщает Zakon.kz.

В Алматы прошел очередной сезон ежегодного детского вокального фестиваля-конкурса «Бақыт деген - сенің бала күндерің». Мероприятие состоялось в театре традиционного искусства «Алатау».

Фото: Zakon.kz

Фестиваль проводится шестой год подряд. В этом году на конкурс подали 425 заявок с регионов Казахстана.

Фото: Zakon.kz

20 детей с сильными вокальными данными были отобраны на фестиваль, в самом конкурсе приняли участие 10 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Фото: Zakon.kz

Супергран-при конкурса достался восьмилетней Айбике Сатпаевой из Уральска, а Гран-при выиграла Имангелды Аяулым (11 лет) из Талдыкоргана. Конкурс состоял из трех туров.