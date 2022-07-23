Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Детский вокальный фестиваль прошел в Алматы

Фестиваль Алматы Фото: Zakon.kz
Уже более 50 участников фестиваля «Бақыт деген - сенің бала күндерің» стали лауреатами многих отечественных и зарубежных конкурсов, сообщает Zakon.kz.

В Алматы прошел очередной сезон ежегодного детского вокального фестиваля-конкурса «Бақыт деген - сенің бала күндерің». Мероприятие состоялось в театре традиционного искусства «Алатау».

Фестиваль «Бақыт деген - сенің бала күндерің»

Фото: Zakon.kz

Фестиваль проводится шестой год подряд. В этом году на конкурс подали 425 заявок с регионов Казахстана.

Жюри конкурса «Бақыт деген - сенің бала күндерің»

Фото: Zakon.kz

20 детей с сильными вокальными данными были отобраны на фестиваль, в самом конкурсе приняли участие 10 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Фестиваль «Бақыт деген - сенің бала күндерің»

Фото: Zakon.kz

Супергран-при конкурса достался восьмилетней Айбике Сатпаевой из Уральска, а Гран-при выиграла Имангелды Аяулым (11 лет) из Талдыкоргана. Конкурс состоял из трех туров.

Читайте также

В городе Конаеве прошел республиканский слет «Ассамблея жастары»

Куда пойти в выходные 23-24 июля

Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
фонтан, пар, жара
Жара до +45 ожидается в Казахстане в субботу
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
в Караганде нанесли необычную дорожную разметку, комментарий
Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
насекомые
КАМАЗ с арбузами перевернулся в Нур-Султане
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления