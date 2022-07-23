Важность лицензирования детских садов объяснили в Алматы

Лицензирование системы дошкольного воспитания и обучения начнется в 2024 году. Процесс будет реализовываться поэтапно, передает Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя городского департамента по обеспечению качества в сфере образования Гульданы Омаровой, таким образом исполняется поручение главы государства по его возврату, так как до 2011 года детские сады лицензировались.

Как ожидается, подобные меры позволят улучшить качество работы дошкольных учреждений.

Пока же, согласно существующим нормам, при открытии дошкольных организаций подается только уведомление о начале деятельности. Указанные в нем сведения минимальные и не проверяются. Посему было принято решение о возврате к прежней системе, обязывающей подтверждать соответствие квалификационным требованиям, касающимся воспитателей, условий пребывания детей, безопасности и прочего.

Введение лицензирования в дошкольных организациях позволит проверять соблюдение противопожарных, санитарных норм, требований по количеству детей в группах. Повысит ответственность предпринимателей за обеспечение качества дошкольного образования, а также ответственность перед родителями. Гульдана Омарова

Как отметила спикер, лицензирование будет проводиться поэтапно. Вначале станут лицензироваться вновь открываемые детские сады. На втором этапе – детсады, не прошедшие государственную аттестацию. И на конечном – все остальные действующие детские сады.

Очень важным аспектом, по мнению Гульданы Омаровой, являются низкие коррупционные риски, поскольку государственная услуга по выдаче лицензии будет автоматизирована, прямого взаимодействия лицензиара с лицензиатом не предполагается.