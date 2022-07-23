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Крупную партию наркотиков выявили пограничники в Туркестанской области

героин КНБ РК Фото: ПС КНБ РК
Найденное наркотическое средство было расфасовано в десятки пакетов. По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, сообщает Zakon.kz.

22 июля в пункте пропуска «Жібек Жолы» Туркестанской области сотрудники пограничной службы КНБ нашли тайник с 35 килограммами наркотиков.

Тайник обнаружили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и служебно-розыскной собаки.

По предварительным данным, вид наркотика – героин.

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Данияр Кунафин
КНБ Туркестанская область
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