Как женщине выйти из абьюзивных отношений, рассказал психолог

По мнению эксперта, если партнерша абьюзера все время находит поводы остаться, она должна проанализировать свое поведение и отказаться от позиции жертвы, передает Zakon.kz.

Психолог Марк Бартон отметил, что, испытав желание уйти от партнера, женщины в своем бездействии нередко опираются на «виртуальные костыли», пишет vm.ru.

Ребенок, некуда идти, у меня нет денег, что скажет мама – это стандартный набор отговорок. В таких отношениях женщина может зависнуть на всю свою жизнь. Чтобы найти силы, необходимо обрести внутреннюю опору в себе, базовую безопасность, которая была утрачена в отношениях с абьюзером. Нужно привести в порядок свою самооценку, сексуальность. Но самое важное: нужно искоренять ролевую установку жертвы.

По словам специалиста, если женщина еще не может выйти из отношений, она должна начать анализировать, как оказалась в позиции жертвы, какие действия к этому привели и как перестать использовать эту модель поведения.