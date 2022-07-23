Житель Акмолинской области похитил пасшегося без присмотра породистого барана

Сумма ущерба составила 250 тыс. тенге. Похититель обнаружен, передает Zakon.kz.

Как пишет 716.kz , 19 июля в управление полиции Кокшетау поступило заявление 46-летнего жителя областного центра, который сообщил, что неизвестный похитил пасшегося недалеко от дома принадлежащего ему барана гиссарской породы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний житель одного из сел Зерендинского района. Он, обнаружив пасущего без присмотра барана, загрузил его в салон своего автомобиля и увез.

Выехав по адресу проживания злоумышленника, полицейские обнаружили пропавший скот в хозяйственной постройке.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.