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Житель Акмолинской области похитил пасшегося без присмотра породистого барана

Животное Фото: pixabay
Сумма ущерба составила 250 тыс. тенге. Похититель обнаружен, передает Zakon.kz.

Как пишет 716.kz , 19 июля в управление полиции Кокшетау поступило заявление 46-летнего жителя областного центра, который сообщил, что неизвестный похитил пасшегося недалеко от дома принадлежащего ему барана гиссарской породы. 

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний житель одного из сел Зерендинского района. Он, обнаружив пасущего без присмотра барана, загрузил его в салон своего автомобиля и увез.

Выехав по адресу проживания злоумышленника, полицейские обнаружили пропавший скот в хозяйственной постройке.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Ирина Мишура
Акмолинская область Кокшетау
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