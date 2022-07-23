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До конца 2022 года в Алматы откроют 71 детский сад

детсад Алматы Фото: Zakon.kz
Замруководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов рассказал, что к 2025 году охват дошкольным воспитанием и обучением детей до шести лет должен составить 100%, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Кайрата Жуманова, в Алматы функционируют 866 дошкольных организаций с общим охватом 75 504 детей, в том числе государственных – 192 (39 007 детей), частных – 674 (36 497 детей).

Он отметил, что основной проблемой в сфере дошкольного образования города является дефицит мест в детских садах. На сегодняшний день в очереди стоят более 43 тыс. детей от одного до шести лет.

Охват детей от двух до шести лет составляет 71,4% (71 857 детей), от трех до шести лет – 91,6% (60 908 детей).

Кайрат Жуманов также озвучил сведения по размещению государственного образовательного заказа. Он размещен в 573 частных детских садах на 35 698 мест. Сумма госзаказа на одного ребенка в 2022 году составляет 41 197 тенге, родительская оплата – 20 500 тенге.

Местные исполнительные органы стремятся увеличить охват детей дошкольным образованием и воспитанием, поэтому уже в этом году планируется открытие двух государственных садов на 560 мест и открытие 69 новых частных садов на 6 тыс. мест.Кайрат Жуманов

С начала текущего года в городе были открыты 54 частных дошкольных организации на 3316 мест, из них:

  • в Алатауском районе – девять на 570 мест;

  • в Алмалинском районе – три на 225 мест;

  • в Ауэзовском районе – девять на 671 место;

  • в Бостандыкском районе – 12 на 706 мест;

  • в Жетысуском районе – одна на 45 мест;

  • в Медеуском районе – семь на 357 мест;

  • в Наурызбайском районе – семь на 400 мест;

  • в Турксибском районе – шесть на 342 места.

Кайрат Жуманов также рассказал о ваучерной системе финансирования, которая предполагает, что деньги следуют за ребенком.

На сегодняшний день по ваучерной системе финансирования в дошкольных организациях не утверждены нормативно-правовые акты. Апробация ваучерной системы финансирования дошкольных организаций, которая продлится до конца года, проводится в Нур-Султане.

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