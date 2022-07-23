Варварское уничтожение сосен: ученики требуют уволить директора школы в Текели

Бывшие ученики школы №8 опубликовали видео, на котором обвинили директора учебного заведения Жанар Жакыпбекову в необоснованной вырубке 16 крымских сосен, передает Zakon.kz.

Требуем уволить директора школы! Варварское уничтожение сосен у СШ №8 города Текели не оставило равнодушными пользователей Facebook и Instagram, – говорится в сообщении.

Активисты обратились в Министерство просвещения РК и в Министерство внутренних дел РК, чтобы дело о вырубке редких для региона зеленых насаждений взяли на контроль.

Как можно на глазок определить, что деревья создавали угрозу детям? По логике директора, давайте все деревья вырубим в городе, чтобы детям было безопасно. Как ученица и выпускница 9-го класса СШ №8 города Текели, считаю, что данный директор должна быть уволена, так как нанесла непоправимый урон нашей школе, а также может совершить и иные противоправные деяния в сфере образования. Также прошу Министерство просвещения поднять вопрос о профессиональной пригодности директора как учителя: чему она может научить детей, если сама умышленно нарушает Конституцию и законы Республики Казахстан и не относится бережно к окружающей среде? – резюмируется в обращении.

Как объяснили в дирекции учебного заведения, деревья представляли угрозу падения при сильном ветре, а также затемняли окна в учебных классах. И решение о вырубке якобы было согласовано с родителями и попечительским советом.

В пресс-службе ДП области Жетысу рассказали, что на инцидент уже обратили внимание – по данному факту заведено уголовное дело. Учитывая вызванный общественный резонанс, расследование взято на особый контроль.

Действия директора школы рассмотрели в акимате на заседании общественного совета, признав их незаконность. В полиции города Текели возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное ст. 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение деревьев». Причиненный материальный ущерб составил 1 млн 715 тыс. 280 тенге, – рассказал старший инспектор ГПП УМПС ДП области Жетысу Баглан Рымжанов.