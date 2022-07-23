Эксперт: Рост заболеваемости COVID-19 – не признак новой волны пандемии

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков считает, что распространение новых подвариантов «омикрон-штамма» не свидетельствует о наступлении новой волны, передает Zakon.kz

Несколько подросла заболеваемость COVID-19, но я бы не назвал это новой волной. Это скорее колебание заболеваемости на фоне прихода новых подлиний «омикрон-штамма», – цитирует ТАСС Дедкова.

По его словам, чаще всего заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Заболевшие лечатся дома как от простуды и не нуждаются в госпитализации, отметил специалист.

По его словам, даже появление новых подвидов «омикрон-штамма» значительно не влияет на свойства вируса.

Как считает эпидемиолог, сейчас опасаться прихода волны, аналогичной февральской, не нужно, рост заболеваемости считается нормальным, лечебное звено с этим справляется. Однако людям не следует забывать о необходимости прохождения ревакцинации и соблюдения базовых профилактических мер, поскольку COVID-19 все еще остается опасным заболеванием, отметил Дедков.