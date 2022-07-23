Цапля прибилась к людям на предприятии в пригороде Актау

Птицу заметили на нефтяном месторождении Дунга вечером 22 июля около 20:00, передает Zakon.kz.

По словам сотрудников предприятия, пишет «Лада», условий для белой цапли на территории нет. Почему пернатая приблизилась к людям, пока тоже неясно. Однако нефтяники подкармливают ее хлебом и водой.

Фото: работников на месторождении Дунга

Сейчас очень жарко, ей нужна помощь специалистов. Долго, нам кажется, она не протянет. Ей нужна естественная среда обитания, – говорят работники месторождения.