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Цапля прибилась к людям на предприятии в пригороде Актау

птица Фото: работников на месторождении Дунга
Птицу заметили на нефтяном месторождении Дунга вечером 22 июля около 20:00, передает Zakon.kz.

По словам сотрудников предприятия, пишет «Лада», условий для белой цапли на территории нет. Почему пернатая приблизилась к людям, пока тоже неясно. Однако нефтяники подкармливают ее хлебом и водой.

птица

Фото: работников на месторождении Дунга

Сейчас очень жарко, ей нужна помощь специалистов. Долго, нам кажется, она не протянет. Ей нужна естественная среда обитания, – говорят работники месторождения.

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Елена Беляева
Актау
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