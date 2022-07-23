Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд

Американский актер подал иск на экс-супругу в связи с тем, что она подала на апелляцию по делу о клевете, которое она ранее проиграла, передает Zakon.kz.

21 июля актриса решила обжаловать решение суда, обязавшего ее выплатить бывшему мужу компенсацию в размере 15 млн долларов, хотя Депп и был готов простить ей долг. Однако представители Херд считают, что «суд допустил ошибки, которые не позволили вынести справедливый и честный вердикт».

Адвокаты Деппа ответили встречным иском.

Мы по-прежнему уверены в нашей правоте, а также в том, что этот вердикт останется в силе, – цитирует Daily Mail команду актера.

Новость по теме Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу 15 миллионов долларов

1 июня стало известно о том, что Джонни Депп выиграл в суде с Эмбер Херд. Деппу полагается компенсация в размере 15 млн долларов, в то время как Херд – 2 млн долларов за признанную неправдой историю, рассказанную адвокатом актера.