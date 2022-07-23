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Алматинские спасатели задействовали дрон для профилактики пожаров в горах

Алматы Фото: Zakon.kz
Из-за сильной жары в горно-лесных районах Алматы сохраняется пожарная опасность. Для пожарной профилактики задействован дрон и автомобили оповещения, которые напоминают отдыхающим о правилах безопасности, передает Zakon.kz.
С 24 марта патрульными из сотрудников ДЧС, ДП и Иле-Алатауского ГНПП, волонтеров в ходе 130 совместных рейдов роздано около 40 тыс. памяток, пресечено 82 факта розжига костров, за нарушение правил пожарной безопасности в горно-лесной местности привлечено к административной ответственности 82 человека, один из которых – на сумму 49 тыс. тенге, а именно розжиг костров в необорудованных местах. Пресс-служба ДЧС города Алматы

За розжиг костров на территориях особо охраняемых природных зон и в неустановленных местах сотрудники лесохозяйственных учреждений уполномочены налагать административный штраф по ст. 367 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», сумма штрафа на физических лиц варьируется от 10 до 100 МРП, то есть от 30 630 тенге до 306 300 тенге.

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Отмечается, что в Иле-Алатауском национальном парке имеется 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов), на территории ущелья Алмаарасан – 12 мест (вдоль речки Большая Алматинка, речки Казачка) и на Бутаковке – два места.

Просим жителей, отдыхающих в горах, вывозить за собой мусор, который может стать причиной возгораний. Также запрещено бросать горящие спички, окурки, выжигать сухую траву, разводить костры и использовать мангалы вне строго определенных мест, – обратились к туристам спасатели.

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