Смертельная авария произошла в Алматы

Автомобиль перевернулся под развязкой на пересечении улиц Саина и Шаляпина, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Audi А6 двигался по ул. Саина. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину потащило в сторону, где она ударилась в стену.

Фото: Zakon.kz

От столкновения со стеной автомобиль опрокинулся на крышу.

Фото: Zakon.kz

Водитель скончался на месте. Ему было 39 лет.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, в салоне находился пассажир, который выбрался и скрылся в неизвестном направлении.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Движение по дороге восстановлено.