Смертельная авария произошла в Алматы
Фото: Zakon.kz
Автомобиль перевернулся под развязкой на пересечении улиц Саина и Шаляпина, передает Zakon.kz.
Автомобиль марки Audi А6 двигался по ул. Саина. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину потащило в сторону, где она ударилась в стену.
Фото: Zakon.kz
От столкновения со стеной автомобиль опрокинулся на крышу.
Фото: Zakon.kz
Водитель скончался на месте. Ему было 39 лет.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, в салоне находился пассажир, который выбрался и скрылся в неизвестном направлении.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Движение по дороге восстановлено.
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