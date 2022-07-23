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Смертельная авария произошла в Алматы

авто Фото: Zakon.kz
Автомобиль перевернулся под развязкой на пересечении улиц Саина и Шаляпина, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Audi А6 двигался по ул. Саина. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину потащило в сторону, где она ударилась в стену.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От столкновения со стеной автомобиль опрокинулся на крышу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель скончался на месте. Ему было 39 лет.

авария

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, в салоне находился пассажир, который выбрался и скрылся в неизвестном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Движение по дороге восстановлено.

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Елена Беляева
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