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Кому стоит воздерживаться от употребления меда

продукт Фото: pixabay
Врач-диетолог Наталья Круглова призвала отказаться от употребления большого количества меда людей с сахарным диабетом и лишним весом, аллергиков, а также маленьких детей, передает Zakon.kz.
Мед относится к добавленным сахарам, то есть он по калорийности очень близок к обычному сахару. Важно контролировать количество меда, поскольку его избыток будет повышать калорийность рациона в целом, – рассказала в беседе с «Москвой 24» Круглова.

По словам специалиста, людям с диабетом лучше не использовать мед как альтернативу сахару, ведь он тоже содержит калории и простые углеводы. Тем не менее одна ложечка в день, добавленная в творог, кашу или чай, будет все же полезна.

По словам врача, мед не рекомендуется давать детям в первый год жизни, так как он может спровоцировать развитие у них кишечных заболеваний.

Мед никак термически не обрабатывается. Для детей старшего возраста это не будет иметь значения, потому что в общем-то иммунная система у них сформирована и адекватно реагирует. А вот совсем маленьким давать его не стоит, – заявила Круглова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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