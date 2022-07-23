Кому стоит воздерживаться от употребления меда

Врач-диетолог Наталья Круглова призвала отказаться от употребления большого количества меда людей с сахарным диабетом и лишним весом, аллергиков, а также маленьких детей, передает Zakon.kz.

Мед относится к добавленным сахарам, то есть он по калорийности очень близок к обычному сахару. Важно контролировать количество меда, поскольку его избыток будет повышать калорийность рациона в целом, – рассказала в беседе с «Москвой 24» Круглова.

По словам специалиста, людям с диабетом лучше не использовать мед как альтернативу сахару, ведь он тоже содержит калории и простые углеводы. Тем не менее одна ложечка в день, добавленная в творог, кашу или чай, будет все же полезна.

По словам врача, мед не рекомендуется давать детям в первый год жизни, так как он может спровоцировать развитие у них кишечных заболеваний.

Мед никак термически не обрабатывается. Для детей старшего возраста это не будет иметь значения, потому что в общем-то иммунная система у них сформирована и адекватно реагирует. А вот совсем маленьким давать его не стоит, – заявила Круглова.