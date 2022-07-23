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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Иране

толчки Фото: University of Utah Seismograph Stations
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что эпицентр располагался на юге страны в 101 км от города Бендер-Аббас, провинция Хормозган, а очаг находился на глубине 10 км, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, землетрясение произошло в 22:07 по времени Нур-Султана.

Отмечается, что через две минуты были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. На этот раз эпицентр находился в 79 км от Бендер-Аббаса, а очаг залегал на глубине 141 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступала.

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