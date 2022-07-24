Скорость движения поездов ограничат в Туркменистане из-за жары

Агентство «Туркменские железные дороги» сообщило, что решение было принято в целях безопасности, в связи с сильным нагревом стальных частей железнодорожного полотна, передает Zakon.kz.

Как сообщает информационное агентство Orient, в Туркменистане установилась аномальная жара.

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По данным синоптиков, температура воздуха на востоке и юго-востоке страны сохраняется в последние дни на уровне 45-47 градусов. Схожая ситуация, согласно прогнозам синоптиков, продлится до конца июля.

Отметим, что в ближайшие дни жаркая погода ожидается и в Казахстане.