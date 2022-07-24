Оспу обезьян выявили у двоих детей в США

По данным ВОЗ, около 14 тысяч случаев инфицирования зарегистрировали в более чем 70 странах. Наибольшее количество заражений выявляют в Европе, сообщает Zakon.kz.

В США выявили два случая заражения оспой обезьян среди детей. Об этом заявила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски, сообщает РИА Новости.

Сейчас мы выявили два случая заражения детей. Я также должна отметить, что немаловажно, у этих детей все хорошо. Рошель Валенски

Один ребенок находится в Калифорнии, второй – младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Сообщается, что дети, скорее всего, заразились дома.

Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис отметила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов в возрасте 18-19 лет все еще открыт, тогда как дети младшего возраста, вероятно, заражаются из-за воздействия в домашних условиях.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Зачастую заболевание протекает в легкой форме, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.

Первые симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные спазмы, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.