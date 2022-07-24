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Трамп: США при Байдене стали нищей страной

Дональд Трамп Джо Байден Фото: pixabay
Ранее экономисты JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии. До этого Трамп заявлял, что экономика страны уже находится в состоянии рецессии, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден превратил США в «нищую страну‎», вынужденную просить о помощи, сообщает ТАСС.

Всего за два года мы превратились из самой сильной страны в слабую в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Два года назад мы были энергонезависимы и даже доминировали. Дональд Трамп

Он также отметил, что два года назад США были близки к тому, чтобы конкурировать с Россией и Саудовской Аравией в сфере энергетики.

Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, просящим о помощи.Дональд Трамп

Трамп выступил с утверждением, что при его администрации у США была величайшая экономика.

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