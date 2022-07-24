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ЧМ-2022 по легкой атлетике: казахстанка не взяла медаль в беге на 5000 метров

Кэролайн Кипкируй Казахстан Фото: pixabay
В американском городе Юджин завершился женский финал в беге на дистанции 5000 метров. Первое место заняла спортсменка из Эфиопии.

Финал бега на дистанции 5000 метров среди женщин завершился в Юджине (США).

Представительница Казахстана Каролин Чепкоеч Кипкируи заняла седьмое место. Победителем стала эфиопка Гудаф Тсегай.

В квалификации Кипкируи показала лучший результат сезона и стала второй.

Ранее золотую медаль завоевала еще одна легкоатлетка Нора Джеруто. Она выиграла забег в дистанции на 3000 метров.

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