ЧМ-2022 по легкой атлетике: казахстанка не взяла медаль в беге на 5000 метров

В американском городе Юджин завершился женский финал в беге на дистанции 5000 метров. Первое место заняла спортсменка из Эфиопии.

Финал бега на дистанции 5000 метров среди женщин завершился в Юджине (США).

Представительница Казахстана Каролин Чепкоеч Кипкируи заняла седьмое место. Победителем стала эфиопка Гудаф Тсегай.

В квалификации Кипкируи показала лучший результат сезона и стала второй.

Ранее золотую медаль завоевала еще одна легкоатлетка Нора Джеруто. Она выиграла забег в дистанции на 3000 метров.

Новость по теме Казахстанка Нора Джеруто искупалась на «золотой дорожке» после победы

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.