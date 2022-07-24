2649 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23 июля в Казахстане сообщили в МВК. Более 800 заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 808,

в Алматы – 810,

в Шымкенте – 102,

в Акмолинской области – 73,

в Актюбинской области – 26,

в Алматинской области – 81,

в Жетысуской области - 64,

в Атырауской области – 56,

в ВКО – 3,

в Абайской области - 34,

в Жамбылской области – 85,

в ЗКО – 45,

в Карагандинской области – 212,

в Улытауской области - 44,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 60,

в Мангистауской области – 30,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 19. Всего в стране подтверждено 1 331 493 случая. 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 293,

в Алматы – 590,

в Алматинской области – 29,

в Карагандинской области – 49,

в Туркестанской области – 10. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 300 003 человека. Читайте также Оспу обезьян выявили у двоих детей в США Инвесторы Саудовской Аравии заинтересованы в казахстанском аграрном секторе Скорость движения поездов ограничат в Туркменистане из-за жары

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