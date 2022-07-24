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2649 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Коронавирус Казахстан 23 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23 июля в Казахстане сообщили в МВК. Более 800 заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 808,

  • в Алматы – 810,

  • в Шымкенте – 102,

  • в Акмолинской области – 73,

  • в Актюбинской области – 26,

  • в Алматинской области – 81,

  • в Жетысуской области - 64,

  • в Атырауской области – 56,

  • в ВКО – 3,

  • в Абайской области - 34,

  • в Жамбылской области – 85,

  • в ЗКО – 45,

  • в Карагандинской области – 212,

  • в Улытауской области - 44,

  • в Костанайской области – 41,

  • в Кызылординской области – 60,

  • в Мангистауской области – 30,

  • в Павлодарской области – 31,

  • в СКО – 25,

  • в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 1 331 493 случая.

971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 293,

  • в Алматы – 590,

  • в Алматинской области – 29,

  • в Карагандинской области – 49,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 300 003 человека.

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