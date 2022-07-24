Какой завтрак провоцирует накопление жира

Многие диетологи называют завтрак главным приемом пищи в течение дня, поэтому с выбором блюд для него лучше не ошибаться, сообщает Zakon.kz.

Какое традиционное блюдо французской кухни запускает в организме процесс накопления жира, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

В национальной французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Но с точки зрения современной диетологии употреблять такую пищу неправильно. Дело в том, что круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира. Марина Копытько

Недостаток круассана заключается в муке, которую используют для его приготовления, считает диетолог.

Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится. Марина Копытько

Вместо круассана, по словам диетолога, на завтрак лучше съесть хлебобулочное изделие на основе более полезной муки.

Лучше заменить классический круассан хлебом или хлебобулочными изделиями из муки более грубого помола. Там будет больше полезных составляющих.