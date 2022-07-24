Президенты «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» обсудили возрождение Суперлиги

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и ФИФА применять санкции в отношении клубов, планировавших создать новый турнир, сообщает Zakon.kz.

Президент «Реала» Флорентино Перес, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли встретились в Лас-Вегасе, где обсудили проект европейской Суперлиги, сообщает Спорт-Экспресс.

Руководители клубов обсудили, какие изменения необходимо внести в проект, чтобы возродить турнир.

19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Однако после протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.

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