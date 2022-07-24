Первое «Эль-Класико» сезона закончилось победой «Барселоны»

На стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США) состоялась товарищеская игра между грандами мирового футбола, каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», которая завершилась минимальной победой подопечных Хави – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Оба клуба выставили на этот поединок своих звездных новичков, и один из игроков сумел отличиться.

В середине первого тайма красивый гол в свой актив записал бразильский легионер «Барсы» Рафинья.

Данный счет не изменился до финального свистка арбитра – 1:0, и «каталонцы» празднуют первую победу в «Эль-Класико» нового сезона. Фанаты «Барселоны» сумели увидеть в этом матче дебют польского форварда Роберта Левандовски.