Первое «Эль-Класико» сезона закончилось победой «Барселоны»
Фото: Instagram/fcbarcelona
На стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США) состоялась товарищеская игра между грандами мирового футбола, каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», которая завершилась минимальной победой подопечных Хави – 1:0, сообщает Zakon.kz.
Оба клуба выставили на этот поединок своих звездных новичков, и один из игроков сумел отличиться.
В середине первого тайма красивый гол в свой актив записал бразильский легионер «Барсы» Рафинья.
Данный счет не изменился до финального свистка арбитра – 1:0, и «каталонцы» празднуют первую победу в «Эль-Класико» нового сезона. Фанаты «Барселоны» сумели увидеть в этом матче дебют польского форварда Роберта Левандовски.
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