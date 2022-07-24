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Четверо попали в больницу после ДТП на трассе Экибастуза

Павлодарская область авария Фото: Zakon.kz
Пользователи соцсетей предположили, что автомобиль столкнулся на дороге с лошадью. Среди пострадавших – 20-летняя беременная, сообщает Zakon.kz.

По информации областного управления здравоохранения, ДТП с легковым автомобилем произошло на автодороге Экибастуз – поселок Солнечный, сообщает Pavlodarnews.kz.

В аварии пострадали пять человек, четверых доставили в Экибастузскую городскую больницу.

У 19-летнего парня диагностировали травмы костей лица, находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое.

У 34-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба справа, ссадины мягких тканей левого и правого предплечья, ушибы обеих кистей рук. Находится в травматологическом отделении, состояние средней степени тяжести.

У 20-летней беременной женщины состояние удовлетворительное, угрозы прерывания нет, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

Еще у одной 20-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей правой теменной области, правого коленного сустава, состояние средней степени тяжести, от госпитализации отказалась.

37-летний мужчина от осмотра отказался.

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Данияр Кунафин
Павлодарская область Экибастуз
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