Сильный ливень парализовал Сочи

Непогода спровоцировала подтопление подстанций, связи с чем электроснабжение было отключено. Кроме этого, были подтоплены цокольные этажи в домах и участки трасс, сообщает Zakon.kz.

Движение на всех федеральных автодорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме после ливней, сообщает РИА Новости.

На курорте до 23 июля действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский, Центральный районы.

Из-за ливней были подтоплены городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублёра, под эстакадой на Ареде. Там было перекрыто движение транспорта до полной ликвидации последствий непогоды.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской погибла женщина.

Позже специалисты обследуют состояние дорог, в частности, участки трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы.

Рабочие также проверят и потенциально опасные районы, где есть угроза оползней.