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Шесть опухолей удалили у годовалого ребенка в Атырау

ребенок Атырау шесть опухолей Фото: pixabay
Ребенок родился на два месяца раньше срока и находился под наблюдением врачей в реанимационном отделении областного перинатального центра, после его перевели в областную детскую больницу, сообщает Zakon.kz.

В Атырау провели сложную операцию на мозг годовалого ребенка. Операция была проведена в областной детской больнице, где малышу удалили шесть опухолей размером с яблоко, сообщает Sputnik Казахстан.

Врачи диагностировали у ребенка кровоизлияние в мозг. Этот диагноз подтвержден заключением ультразвукового исследования.

Было проведено несколько операций, состояние ребенка улучшилось. Однако в головном мозге образовалось шесть опухолей, достигших размера яблока.

Мы пригласили в Атырау детского нейрохирурга Данияра Сабдиналиева для проведения мастер-класса. Во время операции, которая длилась несколько часов, мы удалили эту патологию в мозгу ребенка. Нейрохирург Шодер Арипов

По его словам, сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

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