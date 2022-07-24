Французским магазинам с кондиционерами запретят открывать двери настежь

Нарушителям будут грозить штрафы: до 750 евро – за открытые двери и 1500 евро – за невыключенную световую рекламу. Два постановления будут подписаны в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в целях экономии будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, а магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления, сообщает РИА Новости.

В ближайшие дни я приму два постановления: первое распространяет запрет на световую рекламу независимо от размера города с 1 до 6 часов утра, за редкими исключениями, например, вокзалы и аэропорты, а второе запрещает магазинам открывать двери, пока работает кондиционер или система отопления. Аньес Панье-Рюнаше

На предложение Еврокомиссии снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев Панье-Рюнаше обещала, что Франция внесет свой вклад, поскольку в данной ситуации странам нужно действовать сообща.