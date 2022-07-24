Воду, орошение и мелиорацию сельхозземель обсудили в Алматинской области
В работе приняли участие замакима Алматинской области Батыржан Байжуманов, руководители КазНАУИ и профильных научно-исследовательских институтов.
Развитие АПК на основе интеграции науки и производства является важной и актуальной темой. И в прошлые столетия, и сейчас у государства и общества есть четкое понимание того, что без науки и научного предвидения невозможно успешно решать масштабные задачи развития производственно-экономической сферы и повышения качества жизни населения.
В заседании обсуждались такие актуальные вопросы, как:
состояние и проблемы АПК Алматинской области;
развитие АПК и формирование новых подходов по ее развитию;
эффективность научных исследований в области АПК.
Важный акцент сделали на проблемы и состояние систем водообеспечения, орошения и мелиорации сельхозземель и деградации почв.
Профильные НИИ поднимали вопросы плодоовощеводства, переработки сырья, семеноводства, защиты растений от вредителей и болезней, животноводства и кормопроизводства, механизации АПК, аквакультуры и рыбоводства. Поднимались вопросы кадрового обеспечения АПК Алматинской области, трудоустройства и закрепления молодых кадров на селе.
Также участники встречи ознакомились с работой агроформирований и посетили посевные поля и обсудили насущные вопросы отрасли.
Я впечатлен достижениями ученых КазНАИУ и масштабами их научных проектов. Учитывая ваш колоссальный потенциал и богатую экспериментальную базу, я надеюсь на то, что мы найдем дополнительные возможности для роста и развития сельского хозяйства Алматинской области за счет эффективной интеграции всех участников этого сложного, но жизненно необходимого процесса. Научное сообщество и раньше, и сейчас, и в будущем будет на переднем крае. Своей работой, своими открытиями вы будете определять то, как страна, как общество сможет решать самые сложные задачи. Призываю ученых ведущего аграрного вуза страны – КазНАИУ – к сотрудничеству с акиматом Алматинской области и оказать содействие в дальнейшем развитии сельского хозяйства нашего региона.Батыржан Байжуманов
В завершение встречи была достигнута договоренность о создании постоянно действующей совместной рабочей группы для совместной проработки существующих вопросов в сфере АПК для Алматинской области.
Фото: пресс-служба акима Алматинской области