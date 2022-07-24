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Воду, орошение и мелиорацию сельхозземель обсудили в Алматинской области

Алматинская область АПК Фото: пресс-служба акима Алматинской области
23 июля в КазНАИУ состоялся круглый стол по вопросам развития АПК Алматинской области на основе интеграции науки и производства, сообщает Zakon.kz.

В работе приняли участие замакима Алматинской области Батыржан Байжуманов, руководители КазНАУИ и профильных научно-исследовательских институтов.

Развитие АПК на основе интеграции науки и производства является важной и актуальной темой. И в прошлые столетия, и сейчас у государства и общества есть четкое понимание того, что без науки и научного предвидения невозможно успешно решать масштабные задачи развития производственно-экономической сферы и повышения качества жизни населения.  

В заседании обсуждались такие актуальные вопросы, как:

  • состояние и проблемы АПК Алматинской области;

  • развитие АПК и формирование новых подходов по ее развитию;

  • эффективность научных исследований в области АПК.

Важный акцент сделали на проблемы и состояние систем водообеспечения, орошения и мелиорации сельхозземель и деградации почв.

Профильные НИИ поднимали вопросы плодоовощеводства, переработки сырья, семеноводства, защиты растений от вредителей и болезней, животноводства и кормопроизводства, механизации АПК, аквакультуры и рыбоводства. Поднимались вопросы кадрового обеспечения АПК Алматинской области, трудоустройства и закрепления молодых кадров на селе.

Также участники встречи ознакомились с работой агроформирований и посетили посевные поля и обсудили насущные вопросы отрасли.

Я впечатлен достижениями ученых КазНАИУ и масштабами их научных проектов. Учитывая ваш колоссальный потенциал и богатую экспериментальную базу, я надеюсь на то, что мы найдем дополнительные возможности для роста и развития сельского хозяйства Алматинской области за счет эффективной интеграции всех участников этого сложного, но жизненно необходимого процесса. Научное сообщество и раньше, и сейчас, и в будущем будет на переднем крае. Своей работой, своими открытиями вы будете определять то, как страна, как общество сможет решать самые сложные задачи. Призываю ученых ведущего аграрного вуза страны – КазНАИУ – к сотрудничеству с акиматом Алматинской области и оказать содействие в дальнейшем развитии сельского хозяйства нашего региона.Батыржан Байжуманов

В завершение встречи была достигнута договоренность о создании постоянно действующей совместной рабочей группы для совместной проработки существующих вопросов в сфере АПК для Алматинской области.

Вопросы воды, орошения, мелиорации в Алматинской области

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

Будет разработан совместный План мероприятий по повышению наукоемкости АПК Алматинской области на ближайшую и среднесрочную перспективу по приоритетным отраслям аграрного сектора.

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