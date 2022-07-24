ИБР планирует инвестировать средства в ряд казахстанских проектов

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководителем Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР.

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Региональный офис, расположенный более 25 лет в Алматы, координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и Исламским банком развития.

Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более 1,6 млрд долларов в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране, – сказал глава государства.

Аль-Джассер проинформировал главу нашего государства о политике банка в сфере инвестиций и планах на предстоящий период. По его словам, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.

Ранее президент Казахстана и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры в Джидде. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана.