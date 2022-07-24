Инвестиции КСА предоставляют большие возможности для экономики Казахстана – эксперт

Саудовская Аравия, как одна из немногих стран G20, не вовлеченных в текущее геополитическое противостояние, является наиболее привлекательным партнером для Казахстана, отметил в интервью журналисту Zakon.kz руководитель отдела КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев.

По мнению руководителя отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдара Курмашева, официальный визит президента Токаева в КСА был ожидаем, «Саудовская Аравия на протяжении уже многих лет является одним из ведущих наших стратегических партнеров, у нас налажено хорошее сотрудничество по многим направлениям».

Новость по теме Инвесторы Саудовской Аравии заинтересованы в казахстанском аграрном секторе

Как отметил глава государства, в настоящее время казахско-саудовские отношения находятся на высоком уровне, но мы хотим придать нашему сотрудничеству новый импульс. Поэтому в ходе его официального визита в КСА стороны в первую очередь обсудили вопросы, касающиеся торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также увеличения взаимного товарооборота между нашими странами. По словам президента, в ближайшей перспективе правительство Казахстана активизирует работу в этих направлениях.

– Саудовская Аравия, как одна из немногих стран G20, не вовлеченных в текущее геополитическое противостояние, является наиболее привлекательным партнером для Казахстан, – отметил Айдар Курмашев. – Ее инвестиционный потенциал предоставляет довольно широкие возможности для практической реализации планов экономического развития Казахстана.

Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что «глава государства Касым-Жомарт Токаев уже на протяжении нескольких зарубежных встреч и внутригосударственных заседаний акцентирует особое внимание на необходимости развития торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, а также реализации совместных социально-экономических проектов».

Структура взаимного товарооборота между Казахстаном и Саудовской Аравией довольно разнообразна. Наша страна в основном экспортирует ферросплавы и другое строительное сырье, при этом импортируя различные химические изделия. С учетом проводимой трансформации экономики Казахстана на производство готовой продукции, а также расширение ее экспортной возможности, очевидно, акцент будет делаться на данную категорию товаров. Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев

В эпоху мировой турбулентности и волатильности рынков, в том числе финансовых, крупные инвесторы предпочитают вкладываться в сферы, которые будут стабильно расти, считает эксперт.

На сегодняшний день продовольственная безопасность является вопросом номер один для многих стран. А для ее обеспечения требуются большие территориальные и климатические возможности, коими в полной мере обладает Казахстан. При необходимом инвестиционном обеспечении сельское хозяйство и производство агропромышленной продукции Казахстана способны дать существенный результат как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Айдар Курмашев

На Инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на диверсификации экономики, снижении зависимости от сырьевых товаров, инвестициях в человеческий капитал и вхождении в группу наиболее развитых стран.

Новость по теме О чем говорил Токаев саудовскому крупному бизнесу

Обозначив экономические успехи Казахстана, президент акцентировал внимание на наиболее важных перспективных моментах сотрудничества между обеими странами. К примеру, в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров почти на 400 млн долларов в год.

Новость по теме 13 документов подписали бизнесмены Казахстана и Саудовской Аравии

Казахстан и Саудовская Аравия намерены также сотрудничать в таких ведущих отраслях, как нефтехимическая, атомная энергетика, в производстве зеленого водорода, в исследовании космоса, в аграрном секторе и так далее.