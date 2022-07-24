Из-за сильной жары дорога потрескалась и поднялась на трассе около Туркестана

Дефект зафиксировали на автодороге М-32 Самара-Шымкент, в районе поселка Тамерлан 23 июля, передает Zakon.kz.

Около 16:00 в связи с повышением температуры воздуха (до +50) произошло поднятие цементобетонного покрытия. Подрядная организация произвела работы по устранению дефектов. Пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол»

На месте было задействовано четыре единицы спецтехники и 10 дорожных рабочих.

Сообщается, что до конца дня дорогу восстановили и обеспечили проезд для водителей.