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Ерлан Карин предупредил о взломе его аккаунта в соцсети

госсоветник РК Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин в Instagram предупредил знакомых и друзей, что не посылает через соцсети никому просьбы финансового плана, передает Zakon.kz.
Последние несколько недель подряд продолжаются случаи взломов аккаунтов, создания ложных аккаунтов. Среди жертв злоумышленников многие популярные личности – бизнесмены, блогеры, общественные деятели и так далее. К сожалению, от моего имени в Telegram начали поступать различные фейковые просьбы финансового плана друзьям и знакомым. Хочу заверить всех, что это ложная информация, – написал Карин.

Также он призвал своих подписчиков быть бдительными и не доверять подобным сообщениям.

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