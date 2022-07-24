Ерлан Карин предупредил о взломе его аккаунта в соцсети

Фото: akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин в Instagram предупредил знакомых и друзей, что не посылает через соцсети никому просьбы финансового плана, передает Zakon.kz.

Последние несколько недель подряд продолжаются случаи взломов аккаунтов, создания ложных аккаунтов. Среди жертв злоумышленников многие популярные личности – бизнесмены, блогеры, общественные деятели и так далее. К сожалению, от моего имени в Telegram начали поступать различные фейковые просьбы финансового плана друзьям и знакомым. Хочу заверить всех, что это ложная информация, – написал Карин. Также он призвал своих подписчиков быть бдительными и не доверять подобным сообщениям. Читайте также Жители Семея спасли тонущего человека

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