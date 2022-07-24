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Саудовская Аравия питает серьезный интерес к закреплению в нашем регионе – политолог

политолог Фото: Facebook/Талгат Калиев
Казахстану надо снизить риски, связанные с санкциями против РФ, и наладить поставки товаров, которые мы уже не можем получать через нее, и расширить географию экономического сотрудничества, прокомментировал Zakon.kz директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Саудовскую Аравию – один из ведущих стратегических партнеров Казахстана, с которым у нас идет тесное  сотрудничество по многим направлениям. И на сегодняшний день казахско-саудовские отношения находятся на высоком уровне, нашему взаимосотрудничеству придается новый импульс, отвечающий общим интересам обеих стран.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь. Этому вопросу были посвящены и переговоры сторон, на которых было обсуждено торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

У Казахстана и Королевства Саудовская Аравия есть взаимный интерес в различных перспективных отраслях, и наша страна готова предложить для саудовских инвесторов особые условия и широкий спектр преференций в этих областях. В ближайшей перспективе правительства наших стран активизируют работу в данном направлении, в ходе которой планируется заметно увеличить взаимный товарооборот.

По мнению саудовской стороны, у обеих стран есть большие возможности для дальнейшего укрепления и развития своих отношений. В этих целях функционирует Деловой совет, объединяющий предпринимателей Казахстана и Саудовской Аравии.

Кроме того, в рамках официального визита Токаева был проведен Инвестиционный круглый стол, в котором приняли участие крупнейшие компании Королевства, готовые работать совместно с казахстанскими. Они заинтересованы инвестировать в казахстанский аграрный сектор и готовы вести совместную работу над целым рядом проектов, которые будет координировать Государственный инвестиционный фонд КСА. В условиях глобального продовольственного кризиса такой подход приобретает особую актуальность, считают представители бизнеса.

По мнению директора Института прикладных этнополитических исследований, кандидата политических наук Талгата Калиева, Саудовская Аравии – это не только потенциально крупный торговый партнер, но и крупный инвестиционный донор.

К инвестированию в Казахстане саудиты проявляли серьезный интерес еще в 90-е годы. Более того, они участвовали в ряде проектов по строительству новой столицы. Думаю, этот потенциал остался недостаточно раскрытым и, безусловно, Саудовская Аравия питает серьезный интерес к закреплению в нашем регионе. Директор Института прикладных этнополитических исследований, кандидат политических наук Талгат Калиев.

При встрече с Касым-Жомартом Токаевым один из крупнейших конгломератов Королевства Саудовской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group выразил предметную заинтересованность в инвестировании в Казахстан. В частности, холдингом в данный момент прорабатывается производственный проект в сельском хозяйстве в Алматинской области.

Казахстанская и саудовская стороны подписали большое количество документов, в т. ч. меморандумов, охватывающих вопросы и культуры, и сотрудничества в области СМИ, и обмена новостями, взаимопонимания, поставок казахстанского мяса в Саудовскую Аравию, инвестиций и так далее.

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В целом география визитов президента – яркое свидетельство его новой стратегии по диверсификации транспортных и товарных потоков и выхода за рамки исключительно Евразийского экономического союза, считает политолог Талгат Калиев.

Это наиболее оптимальная в данный период стратегия, поскольку ключевой член ЕАЭС – Российская Федерация – переживает серьезное санкционное давление. И сейчас Казахстану необходимо минимизировать все связанные с этим риски, наладить поставки тех товаров, которые мы теперь не можем получать через Россию, и расширить географию нашего экономического взаимодействия.  Талгат Калиев

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