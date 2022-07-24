Шесть авто затонули на берегу Голубой бухты в Мангистау из-за ливневых дождей
Фото: очевидцев
Инцидент произошел в Тупкараганском районе, в 68 км от районного центра – города Форт-Шевченко, передает Zakon.kz.
В 8:28 из специализированной пожарной части №2 города Актау на эвакуацию выехала одна спецтехника. С ее помощью вывезли с места 10 человек, в том числе двоих детей. Медицинская помощь никому не потребовалась.Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Фото: очевидцев
Также спецтехника была выделена акиматом Сайын Шапагатовского сельского округа. Благодаря чему были вывезены четыре затонувших автомобиля. Еще два авто застряли на обочине. Они тоже были эвакуированы.
Фото: очевидцев
Сообщается, что на данный момент ситуация нормализовалась.
Жертв и пострадавших нет.
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