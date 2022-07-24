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Ситуация в Украине: РФ подтвердила удар по порту в Одессе, Турция сможет покупать украинское зерно дешевле

Украина Фото: pixabay
Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет покупать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых, передает Zakon.kz.

  • Польша намерена создать сильнейшие сухопутные войска среди государств-членов НАТО в Европе, заявил министр национальной обороны страны Блащак.

  • Во Франции для экономии электроэнергии запретят световую рекламу ночью, а магазины не должны будут держать двери открытыми при работающем кондиционере или отоплении, сообщила министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

  • В МИД России подтвердили удар по порту в Одессе.

  • Правительство РФ добавило в список недружественных стран острова Гернси и Мэн и Багамские острова — они поддержали антироссийские санкции.

  • У России нет предубеждений против того, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, но выбор за Киевом – глава МИД РФ Лавров.

  • Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб вскоре начнет кампанию по дискредитации, чтобы не допустить его вхождение в новый состав правительства страны из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем.

  • Глава Никопольской районной администрации в Днепропетровской области Евгений Евтушенко пообещал 100 долларов за задержание или передачу данных о подозрительных лицах, работающих на Россию. 

  • Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев, если бы ее порты не были заблокированы.

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