Ситуация в Украине: РФ подтвердила удар по порту в Одессе, Турция сможет покупать украинское зерно дешевле

Польша намерена создать сильнейшие сухопутные войска среди государств-членов НАТО в Европе, заявил министр национальной обороны страны Блащак.

Во Франции для экономии электроэнергии запретят световую рекламу ночью, а магазины не должны будут держать двери открытыми при работающем кондиционере или отоплении, сообщила министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

В МИД России подтвердили удар по порту в Одессе.

Правительство РФ добавило в список недружественных стран острова Гернси и Мэн и Багамские острова — они поддержали антироссийские санкции.

У России нет предубеждений против того, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, но выбор за Киевом – глава МИД РФ Лавров.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб вскоре начнет кампанию по дискредитации, чтобы не допустить его вхождение в новый состав правительства страны из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем.

Глава Никопольской районной администрации в Днепропетровской области Евгений Евтушенко пообещал 100 долларов за задержание или передачу данных о подозрительных лицах, работающих на Россию.