Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Найдено тело утонувшей в Жамбылской области девочки

запрещающий знак Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла недалеко от села Жасоркен на реке Талас 23 июля около 17:00. Ребенок 2015 года рождения утонул во время купания в необорудованном для этого месте вместе с дедушкой, передает Zakon.kz.

Тело мужчины достали из воды очевидцы. А внучку искали до поздней ночи и сегодня с 5:00.

В поисках были задействованы 74 сотрудника ДЧС региона и семь единиц техники, а также волонтеры и местные жители (100 человек).

Новость по теме

Вторые сутки ищут тело девочки, утонувшей в Жамбылской области

В 18:10 тело было вымыто течением при поднятии шлюза на гидроузле и извлечено из воды совместными силами ДЧС и местных жителей.

Читайте также

Шесть авто затонули на берегу Голубой бухты в Мангистау из-за ливневых дождей

Жители Семея спасли тонущего человека

Елена Беляева
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
Отношения
Как женщине выйти из абьюзивных отношений, рассказал психолог
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
торги на бирже
Курсы валют на 23-24 июля 2022 года
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления