Найдено тело утонувшей в Жамбылской области девочки
Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла недалеко от села Жасоркен на реке Талас 23 июля около 17:00. Ребенок 2015 года рождения утонул во время купания в необорудованном для этого месте вместе с дедушкой, передает Zakon.kz.
Тело мужчины достали из воды очевидцы. А внучку искали до поздней ночи и сегодня с 5:00.
В поисках были задействованы 74 сотрудника ДЧС региона и семь единиц техники, а также волонтеры и местные жители (100 человек).
В 18:10 тело было вымыто течением при поднятии шлюза на гидроузле и извлечено из воды совместными силами ДЧС и местных жителей.
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