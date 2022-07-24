Найдено тело утонувшей в Жамбылской области девочки

Трагедия произошла недалеко от села Жасоркен на реке Талас 23 июля около 17:00. Ребенок 2015 года рождения утонул во время купания в необорудованном для этого месте вместе с дедушкой, передает Zakon.kz.

Тело мужчины достали из воды очевидцы. А внучку искали до поздней ночи и сегодня с 5:00.

В поисках были задействованы 74 сотрудника ДЧС региона и семь единиц техники, а также волонтеры и местные жители (100 человек).

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В 18:10 тело было вымыто течением при поднятии шлюза на гидроузле и извлечено из воды совместными силами ДЧС и местных жителей.