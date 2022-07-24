Водитель сбил 19-летнего пешехода в Актау
Фото: Zakon.kz
Авария произошла около 01:10 в 16 микрорайоне. Водитель автомашины Honda Odyssey наехал на парня на нерегулируемом пешеходном переходе, передает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП региона, в результате ДТП пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу.
В экстренном порядке он был доставлен в красную зону приемного отделения областной многопрофильной больницы. После осмотра дежурным травматологом, нейрохирургом, хирургом, окулистом, ЛОРом, а также после проведения компьютерной томографии, ЭКГ, взятия клинико-лабораторных анализов, оказания первичной медицинской помощи он госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, – рассказали «Ладе» врачи.
Предварительный диагноз – сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Закрытый перелом костей таза лонно-седалищной кости слева без смещения костных отломков. Ушибленно-скальпированная рана лобно-височной области головы слева. Множественные ушибленные ссадины шейной, локтевой области слева, обеих кистей рук и надплечья.
Отмечается, что молодой человек получил осложнения в виде травматического шока I-II степени.
По факту ДТП ведется расследование.
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