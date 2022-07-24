Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Водитель сбил 19-летнего пешехода в Актау

авто Фото: Zakon.kz
Авария произошла около 01:10 в 16 микрорайоне. Водитель автомашины Honda Odyssey наехал на парня на нерегулируемом пешеходном переходе, передает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, в результате ДТП пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу.

В экстренном порядке он был доставлен в красную зону приемного отделения областной многопрофильной больницы. После осмотра дежурным травматологом, нейрохирургом, хирургом, окулистом, ЛОРом, а также после проведения компьютерной томографии, ЭКГ, взятия клинико-лабораторных анализов, оказания первичной медицинской помощи он госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, – рассказали «Ладе» врачи.

Предварительный диагноз – сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Закрытый перелом костей таза лонно-седалищной кости слева без смещения костных отломков. Ушибленно-скальпированная рана лобно-височной области головы слева. Множественные ушибленные ссадины шейной, локтевой области слева, обеих кистей рук и надплечья.

Отмечается, что молодой человек получил осложнения в виде травматического шока I-II степени.

По факту ДТП ведется расследование.

Читайте также

Военный в Алматы оказал первую помощь девушке после ДТП

Извержение вулкана произошло на японском острове Кюсю

Найдено тело утонувшей в Жамбылской области девочки

Елена Беляева
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
Отношения
Как женщине выйти из абьюзивных отношений, рассказал психолог
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
торги на бирже
Курсы валют на 23-24 июля 2022 года
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления