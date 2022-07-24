Водитель сбил 19-летнего пешехода в Актау

Фото: Zakon.kz

Авария произошла около 01:10 в 16 микрорайоне. Водитель автомашины Honda Odyssey наехал на парня на нерегулируемом пешеходном переходе, передает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, в результате ДТП пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. В экстренном порядке он был доставлен в красную зону приемного отделения областной многопрофильной больницы. После осмотра дежурным травматологом, нейрохирургом, хирургом, окулистом, ЛОРом, а также после проведения компьютерной томографии, ЭКГ, взятия клинико-лабораторных анализов, оказания первичной медицинской помощи он госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, – рассказали «Ладе» врачи. Предварительный диагноз – сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Закрытый перелом костей таза лонно-седалищной кости слева без смещения костных отломков. Ушибленно-скальпированная рана лобно-височной области головы слева. Множественные ушибленные ссадины шейной, локтевой области слева, обеих кистей рук и надплечья. Отмечается, что молодой человек получил осложнения в виде травматического шока I-II степени. По факту ДТП ведется расследование. Читайте также Военный в Алматы оказал первую помощь девушке после ДТП Извержение вулкана произошло на японском острове Кюсю Найдено тело утонувшей в Жамбылской области девочки

Следите за новостями zakon.kz в: