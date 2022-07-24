Извержение вулкана произошло на японском острове Кюсю

Главное метеорологическое агентство сообщило о том, что из-за извержения вулкана Сакурадзима в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, ЧП зафиксировано в 17:05 по времени Нур-Султана, столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 км.

Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 км от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана.

Отмечается, что уже собираются данные о возможном ущербе. Местная администрация готова для содействия при эвакуации жителей и альпинистов.