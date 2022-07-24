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Военный в Алматы оказал первую помощь девушке после ДТП

майор Фото: Facebook/Darkhan Bazarbayev
Авария произошла 10 июля около 70-го разъезда. Автомобиль марки Lexus RX 300 сбил девушку. В это время мимо проезжал офицер отдела Центра подготовки штатных команд спортивного комитета Министерства обороны РК Батыр Туяков со своей супругой, передает Zakon.kz.
Есть определенные действия, необходимые в такой ситуации, когда человек без сознания: ты его на бок кладешь; нижняя рука – под голову; нижняя нога согнута и назад выпирает, а верхняя нога прямая; рот надо открыть и язык вытянуть, чтобы человек не задохнулся. К голове приложили холодный предмет, потому что жара была. Намочил тряпку, сделал вентиляцию, – рассказал майор Туяков.

Его супруга Динара Акилбаева, которая работает врачом в одной из больниц города, провела внешний осмотр пострадавшей.

Благодаря грамотно оказанной помощи военнослужащего девушка быстро восстановилась и уже чувствует себя хорошо.

майор

Фото: Facebook/Darkhan Bazarbayev

Отметим, что майор получил необходимые навыки во время подготовки и службы в миротворческой миссии ООН в Ливане.

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