Военный в Алматы оказал первую помощь девушке после ДТП

Авария произошла 10 июля около 70-го разъезда. Автомобиль марки Lexus RX 300 сбил девушку. В это время мимо проезжал офицер отдела Центра подготовки штатных команд спортивного комитета Министерства обороны РК Батыр Туяков со своей супругой, передает Zakon.kz.

Есть определенные действия, необходимые в такой ситуации, когда человек без сознания: ты его на бок кладешь; нижняя рука – под голову; нижняя нога согнута и назад выпирает, а верхняя нога прямая; рот надо открыть и язык вытянуть, чтобы человек не задохнулся. К голове приложили холодный предмет, потому что жара была. Намочил тряпку, сделал вентиляцию, – рассказал майор Туяков.

Его супруга Динара Акилбаева, которая работает врачом в одной из больниц города, провела внешний осмотр пострадавшей.

Благодаря грамотно оказанной помощи военнослужащего девушка быстро восстановилась и уже чувствует себя хорошо.

Фото: Facebook/Darkhan Bazarbayev

Отметим, что майор получил необходимые навыки во время подготовки и службы в миротворческой миссии ООН в Ливане.