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Франция и США планируют определить уровень пресноводных водоемов на Земле

планета Фото: pixabay
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил о том, что совместная миссия США и Франции SWOT будет запущена в ноябре этого года, передает Zakon.kz.

В ходе миссии «Топография водоемов на поверхности и океана» впервые будет определен уровень пресноводных водоемов на Земле.

В ноябре мы запустим франко-американскую миссию SWOT, в ходе которой впервые будет измерен уровень пресной воды: озера, реки, водохранилища. В ближайшие пять лет НАСА вместе с партнерами запустит на орбиту пять больших обсерваторий, которые обеспечат точные измерения воды, льдов и атмосферы, - цитирует ТАСС Нельсона.

Кроме того, проект призван в более широком смысле с высокой точностью определить уровень Мирового океана, а также лучше понять механизмы круговорота воды в природе и улучшить контроль за водными ресурсами на планете. По словам Нельсона, эти измерения вместе с уже имеющимися данными вместе позволят создать трехмерный макет в рамках проекта «Центр информации о Земле», который будет доступен онлайн.

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