Министерство финансов США подтвердило замедление экономики страны

Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает Zakon.kz.

Как уточняется, в 2021 году наблюдался быстрый экономический рост – примерно на 5,5%. Указанная ситуация позволила предоставить работу людям, потерявшим ее во время пандемии. Однако, по словам Йеллен, высокие уровни занятости и потребительских расходов населения в данный момент доказывают, что сейчас речь о спаде не идет.

Это не то время, когда экономика находится в рецессии. Но мы переживаем переходный период, когда ее рост замедляется, и это необходимо и уместно, – цитирует lenta.ru главу Минфина США.