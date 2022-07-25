Подвид «омикрон-штамма» способен закончить пандемию – эксперт

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что «кентавр», подвид коронавируса, может оказаться «живой вакциной» и завершить пандемию, передает Zakon.kz.

По словам доктора медицинских наук, пишут РИА Новости, «кентавр» более заразный, поэтому он быстро «проиммунизирует» население.

Отмечается, что новую разновидность «омикрон-штамма» обнаружили уже во многих странах, в том числе в России. Ученые связывают с «кентавром» новую волну COVID-19 по всему миру.