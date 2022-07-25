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Ожирение связано с генетическими поломками – эксперт

замеры Фото: pixabay
Генетик-метаболист Светлана Перес развенчала миф о том, что избыточный вес связан исключительно с неправильным питанием и недостатком физической активности, передает Zakon.kz
Сегодня известно около 88 мутаций в генах, которые отвечают за набор веса у человека. Эти рецепторы участвуют в более чем 20 биологических процессах, – рассказала врач «Мосленте».

По ее словам, набрать вес можно из-за пищевой зависимости, лептинорезистентности, дисбаланса микробиоты, болезни Аддисона и психологических факторов. Все эти патологии вызваны теми или иными генетическими поломками, заявила Перес.

К примеру, есть вероятность, что с ожирением может быть связан полиморфизм гена FTO. Исследования показали, что он играет роль в контроле аппетита.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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