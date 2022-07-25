Джо Байден хорошо переносит лечение COVID-19 – врач

Фото: Instagram/joebiden

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор рассказал, что американский лидер значительно меньше кашляет, также уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме, передает Zakon.kz.

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