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Джо Байден хорошо переносит лечение COVID-19 – врач

президент США Фото: Instagram/joebiden
Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор рассказал, что американский лидер значительно меньше кашляет, также уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме, передает Zakon.kz.
Преобладающий симптом в настоящий момент – это боль в горле. Президент продолжает хорошо переносить лечение, – цитируют врача «Известия».

Днем ранее О'Коннор сообщил, что Байден страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле, однако его состояние улучшается. Согласно предварительным результатам исследования, скорее всего, президент США заболел подвидом «омикрон-штамма» BA.5. По словам врача, это не оказывает принципиального влияния на курс лечения.

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