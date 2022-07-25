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Британцы застряли в огромной пробке на границе с Францией. Виноват Brexit

Паром в Дувре Великобритания Фото: pixabay
Причина дорожного затора – проверки на границе. После выхода Великобритании из ЕС они усилились. Французские пограничники проводят проверки на британской стороне Ла-Манша, перед посадкой на паром, сообщает Zakon.kz.

Большой дорожный затор образовался в порту в Дувре. Британцы не могут попасть во Францию и вынуждены стоять в больших очередях, сообщает LADBible.

22 и 23 июля водителям грузовиков и отправляющимся на отдых британцам пришлось провести в очередях на паром во Францию примерно шесть часов.

Сообщается, что количество автомобилей достигало 10 тысяч, в очереди скопилось около 13 тысяч людей. Многие из них планировали провести семейный отпуск в Европе.

Для разгрузки порта власти Франции увеличили персонал на пограничном контроле.

Администрация порта Дувра обвинила французов в сложившейся ситуации. В свою очередь, французская сторона отрицает свою вину. Французский политик Пьер-Анри Дюмон обвинил в хаосе в Дувре выход Великобритании из ЕС.

По его словам, проблема связана с последствиями Brexit. На границе требуются дополнительные проверки, а порт в Дувре слишком мал для большого потока.

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