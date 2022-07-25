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Из-за извержения вулкана в Японии эвакуировали 34 человека

Вулкан Сакурадзима Япония Фото: pixabay
Сообщений о пострадавших, разрушениях в городе на данный момент не поступало, передает Zakon.kz.

В префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, были эвакуированы 34 человека, сообщают «‎Известия»‎.

Из-за извержения был объявлен самый высокий, пятый, уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей. Выброс вулканических камней зафиксирован в радиусе 2,5 км, возможен сход пирокластических потоков.

Эвакуироваться в центр на расстояние 4 км от кратера вулкана согласились жители 24 домов. Между тем власти города издали приказ об эвакуации 51 человека из 33 семей.

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