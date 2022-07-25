Лучшие дни для стрижек в августе, которые помогут разбогатеть

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Луна влияет на человека, а тайные знания способны помочь привлечь богатство. Финансовые потоки можно направить в свою жизнь с помощью стрижки волос в благоприятное время, передает Zakon.kz.

Астролог Елена Егорова рассказала, какие дни августа подходят для этого лучше всего, пишет 5-tv.ru. В августе этими днями будут 9, 15 и 31 числа. Именно в эти дни необходимо будет состричь хотя бы миллиметр своих волос. Очень важное правило – нельзя стричься самостоятельно. Тем самым вы можете усугубить ситуацию и даже получить обратный эффект. Астролог Елена Егорова Астролог отметила, что усилить благоприятный эффект от стрижки в названные даты можно, если укоротить не только собственные волосы, но и постричь своих близких. Необязательно делать это самостоятельно, можно вместе сходить к парикмахеру. Новость по теме Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака Таким образом вы активируете и расширите свою финансовую энергию, а также активизируете разные поступления в вашу жизнь. Это может быть новый контракт, появление клиента, хорошие продажи или новые возможности получить финансовую прибыль. Елена Егорова Читайте также Жаир Болсонару повторно выставил свою кандидатуру на пост президента Бразилии

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