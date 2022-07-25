Лучшие дни для стрижек в августе, которые помогут разбогатеть
Фото: pixabay
Луна влияет на человека, а тайные знания способны помочь привлечь богатство. Финансовые потоки можно направить в свою жизнь с помощью стрижки волос в благоприятное время, передает Zakon.kz.
Астролог Елена Егорова рассказала, какие дни августа подходят для этого лучше всего, пишет 5-tv.ru.
В августе этими днями будут 9, 15 и 31 числа. Именно в эти дни необходимо будет состричь хотя бы миллиметр своих волос. Очень важное правило – нельзя стричься самостоятельно. Тем самым вы можете усугубить ситуацию и даже получить обратный эффект.Астролог Елена Егорова
Астролог отметила, что усилить благоприятный эффект от стрижки в названные даты можно, если укоротить не только собственные волосы, но и постричь своих близких. Необязательно делать это самостоятельно, можно вместе сходить к парикмахеру.
Таким образом вы активируете и расширите свою финансовую энергию, а также активизируете разные поступления в вашу жизнь. Это может быть новый контракт, появление клиента, хорошие продажи или новые возможности получить финансовую прибыль.Елена Егорова
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