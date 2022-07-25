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Убийцу экс-премьера Японии Абэ проверят на психическое здоровье

экс-премьер Японии Синдзо Абэ Фото: Instagram/shinzoabe
Убийца экс-премьера Японии переведен в Центр предварительного заключения для прохождения освидетельствования на психическое состояние, сообщает Zakon.kz.

По информации японского агентства Kyodo, у специалистов есть четыре месяца, чтобы определить, способен ли Тэцуя Ямагами отвечать перед судом за свой поступок.

Также не исключено проведение баллистических экспертиз самодельного оружия, найденного в доме преступника. Если будет установлена его возможная летальность, то к обвинению в убийстве ему также может быть вменено обвинение в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

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8 июля в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время уличного выступления Абэ Тэцуя Ямагами выстрелил в него. Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии. После он скончался.

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