Казахстанские тяжелоатлеты завоевали еще пять медалей на азиатском первенстве

В заключительные дни чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, который проходил в Ташкенте, казахстанские спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

В категории до 102 кг среди юношей не было равных казахстанцу Никите Абдрахманову. Спортсмен был лучшим в двух упражнениях: в рывке и толчке, и победил с итоговой суммой в 354 кг (158+196).

Фото: Instagram/wf_rk

Копилка сборной Казахстана пополнилась также четырьмя наградами бронзового достоинства. Данные медали завоевали Кипшакбай Динара (категория до 81 кг), Жолтай Санжар (свыше 102 кг), Клим Башаргин (категория до 89 кг) и Егор Шерер (до 81 кг). Егор Шерер также вошел в тройку лидеров юниорского чемпионата Азии в категории до 81 кг.

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